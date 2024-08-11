Открытая тренировка для жителей прошла в парке Лосино-Петровского

Жители городского округа Лосино-Петровский поучаствовали в спортивном мероприятии, которое ко Дню физкультурника организовало местное отделение «Единой России». Вместе с жителями тренировались сотрудники администрации округа, депутаты, активисты и волонтеры.

В рамках проекта «Здоровое будущее» отделение партии «Единая Россия», администрация округа Лосино-Петровский и Молодежный центр «Движение» при поддержке «Объединенной дирекции парков» провели открытую тренировку для всех желающих. Спортивное мероприятие приурочили ко Дню физкультурника.

Участниками мероприятия стали замглавы Лосино-Петровский Михаил Пешков, начальник отдела внутренней политики и общественных связей Екатерина Великая, депутат Совета депутатов Елена Нестерова, активисты «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеры Подмосковья» и сами партийцы.

«Мы с гордостью организуем и участвуем в подобных открытых мероприятиях, чтобы вдохновлять людей на активный и здоровый образ жизни. Мы призываем всех присоединиться к здоровому образу жизни для продвижения здорового будущего России!» — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

По словам куратора Андрея Сутугина, забота о физическом и духовном развитии граждан — это ключевая задача проекта «Здоровое будущее».

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