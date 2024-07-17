Открытая тренировка для фанатов местного футбольного клуба прошла в Химках

Футболисты спортивного клуба «Химки» организовали открытую тренировку для болельщиков в преддверии первого матча сезона Российской премьер-лиги. Он пройдет на стадионе «Родина». Все желающие смогли пообщаться с игроками, сфотографироваться на память и взять автографы.

Гости открытой тренировки увидели, как футболисты готовятся к матчам. Спортсмены провели разминку, продемонстрировали упражнения с мячом и комплексы на координацию для вратарей. Болельщики поддерживали участников спортивного клуба мотивационными кричалками и плакатами.

«Любовь к футболу у меня появилась после чемпионата мира в России. Мне было около восьми лет, когда он начался, и я наблюдал за игрой. Команду „Химки“ выбрал, потому что это команда моего родного города, живу тут с рождения. На чемпионате России буду болеть за нее», — рассказал житель Химок Егор Самородов.

Состав футбольного клуба изменился перед стартом больших соревнований. Вместо ушедшего в отставку Андрея Талалаева спортсменов тренирует испанец Франк Артига. Также команда пополнилась значительной группой новичков.

Ближайшая игра футбольного клуба «Химки» состоится 21 июля в 20:00 на стадионе «Арена Химки». Местные спортсмены будут бороться за победу с командой из Махачкалы. Купить билеты можно в кассах или на сайте.

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