Открытая спортивная тренировка пройдет в парке «Пехорка» в Балашихе 9 августа

В парке «Пехорка» в Балашихе 9 августа в 10:00 пройдет уникальное мероприятие — зарядка для всех желающих, организованная в рамках популяризации здорового образа жизни и активного досуга среди жителей округа. Это событие станет отличной возможностью не только улучшить свою физическую форму, но и пообщаться с настоящими чемпионами.

Тренировку на свежем воздухе проведут тренеры-преподаватели школы олимпийского резерва имени Ляпкина. Это Артем Трунев, тренер-преподаватель высшей категории, мастер спорта России, победитель Кубка и Первенства России и Татьяна Трунева, тренер-преподаватель первой категории, мастер спорта России, победитель Первенств России, Европы и мира по универсальному бою.

Они проведут зарядку и поделятся своим профессиональным подходом к тренировкам.Участников ждет энергичная зарядка и живое общение с чемпионами.

Мероприятие рассчитано на все возрастные категории и не требует специальной подготовки. Принять участие может каждый.