Открытая межмуниципальная спартакиада среди лиц с ОВЗ прошла в Волоколамске

Соревнования посвятили Международному дню инвалидов. За звание лучших боролись команды из Волоколамска, Лотошино, Можайска, Подольска и Одинцово. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья выступили в семи дисциплинах: шашки, броски в баскетбольное кольцо, дартс, жим гири сидя, прыжки в длину с места, гандбольное пенальти, настольный теннис.

Собравшихся поприветствовали глава Волоколамского округа Наталья Козлова, депутат окружного Совета депутатов Вячеслав Тюрин и председатель местного отделения «Союза женщин России» Ирина Назарова.

«Рада, что в нашем округе есть такие целеустремленные люди, которые, даже несмотря на ограниченные возможности здоровья, ведут энергичный образ жизни!» — отметила Наталья Козлова.

Гости мероприятия вручили награды спортсменам физкультурно-оздоровительного клуба «Олимп» за активную жизненную позицию.