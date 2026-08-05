Новый участок Южно-Лыткаринской автодороги запустили в Ленинском округе

Запущено рабочее движение по новому отрезку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) протяженностью 9,3 км. Он проходит от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе и соединяет федеральные трассы М-2 «Крым» и А-105.

На новом участке есть разворотные петли и съезды, путепроводы над М-4 «Дон» и рядом с деревнями Пуговичино и Дыдылдино, а также подземный тоннель возле микрорайонов Завидное и Южное Видное.

Открытие участка улучшит транспортную доступность для жителей Подмосковья и Москвы. Время в пути от М-2 «Крым» до трассы А-105 сократится с тридцати до десяти минут, а до аэропорта Домодедово — с сорока до двадцати двух минут. Новую дорогу смогут использовать более 2,5 млн человек.

Готовность основного хода Южно-Лыткаринской автодороги превышает 97%. На строительстве заняты более тысячи человек и около четырехсот единиц техники.

Ранее для движения открыли более 28 км магистрали, включая участки от Варшавского шоссе до М-2 «Крым», от Каширского шоссе до А-105, от Володарского до Новорязанского шоссе, от Новорязанского до Егорьевского шоссе и от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток». Это помогло перераспределить часть транзитного транспорта и снизить нагрузку на ряд федеральных и региональных дорог.

Завершить строительство ЮЛА планируют после ввода в эксплуатацию последнего участка длиной 7,2 км — от А-105 до Володарского шоссе. После этого магистраль практически полностью свяжет М-12 «Восток» и М-2 «Крым», обеспечив движение в обход МКАД.

Южно-Лыткаринская автодорога станет крупнейшим концессионным дорожным проектом Подмосковья. Ее общая протяженность составит почти 45 км. Она пройдет по территориям Ленинского, Лыткарина, Люберец и Балашихи, разгрузит ключевые федеральные магистрали и улучшит транспортную доступность более чем для 3,5 млн жителей Москвы и Московской области.