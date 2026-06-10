Власти Подмосковья пригласили жителей на фестиваль природы «Первозданная Россия»

Сегодня, 10 июня, стартовал прием заявок на участие в XIV Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия». Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в следующем году. Проект «Первозданная Россия» — это масштабная выставка фотографий дикой природы, крупнейшая в Европе. Она проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания, Минприроды РФ и Президентского фонда природы.

«В Подмосковье есть прекрасные фотографы дикой природы, которые делятся с нами снимками, — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Многие их работы использованы при иллюстрировании Красной книги Московской области. Я уверен, что они могут достойно представить Подмосковье на „Первозданной России“».

Любой фотограф, снимающий природу, может предложить свои работы для включения в основную экспозицию фестиваля. Главное условие — снимки должны быть сделаны на территории России и отличаться высоким техническим и художественным уровнем. Прием работ продлится до 20 октября.

Подробнее об условиях участия в фестивале можно узнать на сайте.