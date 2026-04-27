Жителей Подмосковья пригласили на соревнование по наблюдению за птицами

Началась регистрация участников для соревнования по бердингу «Большой день-2026», которое пройдет в Московской области 16 мая.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул: «Наблюдения орнитологов, бердвотчеров и просто любителей птиц часто оказываются весьма ценными в плане исследования ключевых орнитологических территорий региона».

Соревнование охватит всю территорию Подмосковья, однако участников, выбравших для обследования одну из ключевых орнитологических территорий области, ждут особые внимание и ценные призы. Эти территории можно увидеть на карте по ссылке.

Для участия в номинации, связанной с ключевыми орнитологическими территориями, необходимо при регистрации указать формат участия: командный (КОТР) или индивидуальный (КОТР).

Зарегистрироваться можно на сайте соревнования.