Начался прием заявок на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе детских и молодежных проектов «Планета — наше достояние». Организатором конкурса выступает АНО «Информационно-ресурсный центр „Наше достояние“ при поддержке Минприроды России, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи „Движение Первых“, федеральных ведомств и общественных организаций.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Конкурс „Планета — наше достояние“ — одно из наиболее масштабных мероприятий в сфере экологического образования и просвещения. Он призван пробудить интерес молодежи к инновационным экологическим технологиям».

Прием заявок на первый тур продлится до 19 мая 2026 года. Федеральный второй очный тур состоится 19–21 июля 2026 года в Москве. Участвовать в конкурсе могут учащиеся образовательных организаций среднего общего образования, дополнительного образования, среднего профессионального образования в возрасте от 14 до 17 лет.

