Отключения электроэнергии могут пройти в Кашире 30 августа

Компания «Мособлэнерго» предупреждает о предстоящих плановых отключениях электроэнергии. Эти меры вызваны необходимостью проведения технических работ на энергообъектах, что поможет повысить надежность электроснабжения для пользователей.

Отключения электричества запланированы на 30 августа с 09:00 до 16:00 в городе Кашира на улице Хлебной и Вахрушева, дом № 1. Перебои возможны в гражданско-строительных кооперативах «Ансет», «Мона», «Гефест», «Тесна», а также в ряде торгово-офисных пвльонов, автосервисах и автостоянках.

Кроме того, 30 августа с 09:00 до 15:00 также пройдут плановые откобчения на улице Малая Ямская, Ямском Проезде и Ямской Слободе. Здесь будут проведены работы по опиловке.

При возникновении вопросов относительно отключений и качества электроснабжения, специалисты компании рекомендуют обращаться на горячую линию по телефону: 8(495) 99-500-99.

Дополнительную информацию об аварийных отключениях можно найти на официальном сайте «Мособлэнерго».

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