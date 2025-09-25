Отец воспитанницы обновил интерьер детского сада в Дедовске

Максим Латков преобразил помещения дошкольного отделения Лицея города Дедовск. Теперь музыкальные занятия проходят в уютном зале, стены которого украшены изображениями музыкальных инструментов и нот.

Но настоящим сюрпризом стал спортивный зал. Тут теперь центральное место занимает знаменитый символ Олимпийских Игр 1980 года — Мишка. Его улыбающаяся мордочка вдохновляет детей заниматься спортом и стремиться к достижению новых высот.

Создание эстетического оформления является важным аспектом воспитания и развития ребенка. Поэтому Максим Латков решил создать особенную атмосферу, в которой детям будет комфортно расти, познавать мир и развивать таланты.

Этот поступок стал отличным примером того, как заботливые родители совместно с педагогическим коллективом делают жизнь воспитанников ярче и интереснее.