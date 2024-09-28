Отель в Солнечногорске вошел в число лучших по итогам «Лета в Подмосковье»

Министерство культуры и туризма Московской области подвело итоги региональной программы «Лето в Подмосковье» за 2024 год. Парк-отель «Лесной» в Солнечногорске оказался одним из самых популярных объектов.

Ранее этот парк-отель, благодаря субсидии от области, реализовал инвестиционный проект по созданию модульных некапитальных средств размещения. В конце 2023 года он занял второе место в конкурсе «Лучшая организация туристической индустрии в Московской области».

«Парк-отель „Лесной“ уютно расположен посреди реликтового леса у истоков Клязьмы. Кристально чистый воздух, живописная территория, комфортабельные номера и развитая инфраструктура загородного отеля — идеальное сочетание для отдыха в Подмосковье. Его территория включает в себя рестораны, банный комплекс и спортивные площадки, а также SPA-центр с открытым бассейном и сауной», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Министерство отметило, что туристический поток в Подмосковье вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 8,8 миллиона человек. Для гостей открыто более тысячи отелей и 89 глэмпингов, предлагающих свыше 900 модульных вариантов размещения (домов, юрт, палаток и шатров).

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».