Отель в Балашихе включили в число номинантов международной туристической премии

Фото: Отель Freezone Inn в спортивно-развлекательном парке Freezone в Чехове / Медиасток.рф

Отель «3A Балашиха» стал номинантом международной премии «Туризм Будущего — 2026». Участие подмосковного проекта свидетельствует о развитии в регионе ответственного и инклюзивного туризма, а также готовности бизнеса внедрять современные стандарты отрасли.

Премия направлена на поддержку лучших практик устойчивого развития туризма. При оценке участников учитывают экологические инициативы, кадровую политику, качество управления, сохранение культурного наследия и создание доступной среды для туристов.

Организаторы отмечают, что присутствие региональных проектов среди номинантов и победителей способствует укреплению инвестиционной привлекательности территорий и влияет на позиции субъектов в профильных федеральных рейтингах.

Также в рамках премии открыли специальную номинацию для регионов России, посвященную лучшим практикам устойчивого развития туризма. К участию приглашают органы власти и муниципалитеты Московской области. Подать заявку можно бесплатно на официальном сайте проекта.

Кроме того, 27 мая в онлайн-формате пройдет конференция «Инклюзия в туризме», посвященная вопросам доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие проведут в рамках реализации новых требований законодательства к объектам туристической индустрии.