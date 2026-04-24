Отечественный бренд косметики расширит производство на 40%

Бренд отечественной профессиональной косметики увеличивает масштабы производства благодаря участию в программе «Земля за 1 рубль». Запуск новой производственной линии запланирован на июль, что позволит нарастить выпуск продукции на 40%.

Соглашение о расширении производства и инвестициях было подписано руководством компании в 2022 году на полях Петербургского международного экономического форума. По региональной программе компания получила участок площадью 2,4 гектара рядом с действующим заводом.

Несмотря на курс на автоматизацию процессов, в компании сегодня работает почти 500 сотрудников, 98% из которых — жители округа. Люди приходят работать целыми семьями, поддерживая традиции трудовых династий.

Сейчас товары компании поставляются в страны СНГ, включая Республику Беларусь, Казахстан, Армению, Азербайджан и Узбекистан. В ближайших планах — выход на рынки Вьетнама, Таджикистана и Киргизии.