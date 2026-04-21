Отдых, спорт и развлечения. Каким станет Центральный парк Щелкова после благоустройства?
Андрей Воробьев: новые зоны появятся в Центральном парке Щелкова в этом году
Центральный парк в Щелкове благоустроят к осени. Там появятся аттракционы, места для выгула собак и занятий спортом, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он посетил площадку и пообщался с жителями.
Площадь парка превышает 15 гектаров. Благоустройство там началось еще в прошлом году. Сейчас оно готово наполовину. Лес уже очистили от сухостоя и высадили новые деревья.
Губернатор рассказал, что в одном из самых любимых мест отдыха горожан появятся новые зоны.
«Центральным элементом станет набережная вдоль реки Клязьмы с пирсами, зонами отдыха и лодочной станцией. Обустроим центральную площадь со сценой, сделаем освещение, площадку для выгула собак, игровые и спортивные площадки, велодорожку», — сказал Андрей Воробьев.
Аллеи парка будут повторять форму воздушных петель. Вдохновением для этого решения послужила история города, которая связана с космонавтикой и авиацией.
«У меня четверо детей. И наверное, ничего так не объединяет, как совместные прогулки. Конечно, в городе должно быть такое место отдыха. Поэтому мы рады, что парк благоустраивают. Детям важно быть на природе, а здесь можно будет прогуляться по набережной, сходить на пляж, покататься на велосипедах всей семьей», — сказала местная жительница Екатерина Суминова.
В парке разместят площадку для волейбола, теннисные столы, игровые площадки и тренажеры. Специальное место отведут для выгула собак.
На всей территории обустроят освещение, заменят ограждения, а в центре появятся сцена, аттракционы и колесо обозрения.