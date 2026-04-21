Отдых, спорт и развлечения. Каким станет Центральный парк Щелкова после благоустройства?

Центральный парк в Щелкове благоустроят к осени. Там появятся аттракционы, места для выгула собак и занятий спортом, рассказал губернатор Андрей Воробьев . Он посетил площадку и пообщался с жителями.

Площадь парка превышает 15 гектаров. Благоустройство там началось еще в прошлом году. Сейчас оно готово наполовину. Лес уже очистили от сухостоя и высадили новые деревья.

«Центральным элементом станет набережная вдоль реки Клязьмы с пирсами, зонами отдыха и лодочной станцией. Обустроим центральную площадь со сценой, сделаем освещение, площадку для выгула собак, игровые и спортивные площадки, велодорожку», — сказал Андрей Воробьев.

Аллеи парка будут повторять форму воздушных петель. Вдохновением для этого решения послужила история города, которая связана с космонавтикой и авиацией.

«У меня четверо детей. И наверное, ничего так не объединяет, как совместные прогулки. Конечно, в городе должно быть такое место отдыха. Поэтому мы рады, что парк благоустраивают. Детям важно быть на природе, а здесь можно будет прогуляться по набережной, сходить на пляж, покататься на велосипедах всей семьей», — сказала местная жительница Екатерина Суминова.