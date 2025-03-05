Отделочные работы стартовали в детском саду при школе № 2 во Фрязине

Капитальный ремонт детского сада, расположенного на территории средней школы № 2 по адресу: улица Ленина, дом 11а, идет полным ходом. Сейчас на объекте завершают демонтаж и приступают к отделочным работам.

В рамках ремонта предусмотрен широкий спектр работ, направленных на полное обновление здания и создание комфортных условий для воспитанников. Будет полностью обновлен фасад здания площадью 840 квадратных метров. Планируется замена всех инженерных коммуникаций, включая системы отопления, водоснабжения и электроснабжения, а также замена радиаторов отопления, сантехнического оборудования, полов, потолков, окон и дверей.

Особое внимание уделят внутренней отделке помещений, модернизации пищеблока и обустройству входной группы. Кроме того, будет полностью заменена мебель, а прилегающая территория получит новое оформление.

Работы планируют завершить до 1 сентября этого года.