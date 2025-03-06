Отделочные работы начались в детском саду при школе № 29 в Подольске

Капитальный ремонт в дошкольном отделении образовательного учреждения проводится в рамках областной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Работы планируют закончить к 1 сентября.

Проектом предусмотрены ремонт кровли и фасада, модернизация систем отопления и вентиляции, благоустройство окружающей территории. Для детского сада приобретут новую мебель и современное оборудование. Сейчас специалисты уже приступили к отделочным работам.

Новый учебный год воспитанники детского сада при школе № 29 начнут в преображенном здании.

В рамках государственной программы в Подольске выполнят капитальный ремонт в лицее № 5, средней школе № 20 и дошкольном отделении школы № 24 на Красногвардейском бульваре.

Новая школа на 1100 мест откроется 1 сентября в Климовске. Еще одно образовательное учреждение на 500 мест построено в жилом комплексе «Новая Щербинка» вблизи деревни Борисовка. Заканчивается возведение пристройки на 200 мест к средней школе № 29.