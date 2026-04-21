Отделку помещений начали в детском саду «Незабудка» в Белоозерском

На объекте заняты 15 рабочих и трактор. Внутри помещений штукатурят и шпаклюют стены, ведут электромонтаж и монтаж слаботочных систем. Старые окна уже демонтировали, сейчас закупают новые блоки. Кроме того, строители приступили к ремонту мягкой кровли. Параллельно на участке меняют канализационные трубы.

Площадь здания — около 1170 квадратных метров. Фасад станет разноцветным, его выполнят по системе «мокрый фасад». Полностью заменят все инженерные системы, окна, двери и сантехнику. Установят новую мебель и модернизируют пищевой блок. На территории проведут комплексное благоустройство: заменят малые архитектурные формы, установят детские теневые навесы и обновят ограждение. Работы идут по государственной программе за счет бюджета Московской области.