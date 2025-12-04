Отделку помещений начали в строящемся детском саду в Ленинском округе

Строительство современного детского сада на 300 мест продолжается в жилом комплексе «1-й Донской». Специалисты приступили к внутренней отделке помещений — укладке плитки и покраске стен.

Общая готовность трехэтажного здания составляет около 70%. Строители уже завершили основные внешние работы: устройство кровли, монтаж наружного освещения и благоустройство территории с высадкой растений и укладкой газона. Заканчивается монтаж фасадных конструкций.

Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года. В нем разместятся 12 групповых помещений, спортивный и музыкальный залы, полностью оборудованные пищеблок и медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, а также специализированные помещения для всестороннего развития воспитанников. На территории обустроят игровые площадки для каждой группы с теневыми навесами и амфитеатр для проведения мероприятий.

Напомним, что в 2025 году в Ленинском округе ввели в эксплуатацию семь детских садов. В 2026 году планируют открыть еще три дошкольных учреждения.