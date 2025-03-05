Отделку квартир в новом ЖК «Героев» завершили в Балашихе

В Балашихе активно ведутся работы по строительству современного жилого комплекса «Героев» от девелопера «Главстрой Регионы». Как сообщает Министерство жилищной политики Московской области, проект включает несколько многоквартирных домов, которые обещают стать комфортным местом для проживания.

В корпусе 406 уже началась отделка квартир, а в корпусе 407 продолжаются работы по черновой и чистовой отделке, а также монтажу внутренних инженерных систем и лифтового оборудования. В корпусе 408 завершается устройство каменной кладки внутренних и наружных стен, устанавливаются оконные и балконные блоки, а также осуществляется черновая отделка и обустройство кровли. В корпусе 409 продолжается возведение несущих конструкций, а в корпусе 411 проводится гидроизоляция бетонного основания. Корпус 412 активно строится, здесь ведется каменная кладка, установка окон и монтаж инженерных систем. В корпусе 413 также продолжается строительство несущих конструкций.

Жилой комплекс «Героев» располагается в удобном и благоустроенном районе, рядом с Ольгинским лесопарком, что делает его особенно привлекательным для семей. Для удобства жителей уже построены два детских сада на 250 и 220 мест, а также в настоящее время возводится современная школа на 1320 учеников.

Достижения комплекса не остаются незамеченными: в 2024 году ЖК «Героев» удостоился золота в номинации «Лучший ЖК Московской области» в конкурсе «ТОП ЖК-2024».