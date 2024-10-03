Отделению ревматологии НИКИ детства исполнилось 4 года

Сегодня отделение ревматологии НИКИ детства отмечает четыре года со дня открытия. За это время тысячи юных пациентов получили квалифицированную медицинскую помощь.

«Все ревматологические диагнозы очень сложны в диагностике. Врачи-ревматологи должны обладать высокой квалификацией, чтобы заподозрить у ребенка ту или иную ревматическую патологию и назначить правильное лечение», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Помимо лечения пациентов специалисты отделения проводят обучение педиатров Подмосковья.

«Наши специалисты проводят семинары, рассказывают, как распознать ту или иную ревматологическую патологию, куда маршрутизировать ребенка с подозрением на артрит или красную волчанку», — отметила главный ревматолог Московской области Юлия Котова.

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