Отделению адаптивного спорта в Ногинске передали ракетки для тенниса и палки для ходьбы

Депутат Московской областной Думы Марк Черемисов посетил физкультурно-оздоровительный клуб «Знамя» спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа. Отделению адаптивного спорта он передал ракетки для тенниса и палки для скандинавской ходьбы.

Школа олимпийского резерва, которая находится с физкультурном комплексе «Знамя» в Ногинске, помогает реабилитации людей с ограниченными возможностями. Там регулярно проводят занятия по различным видам спорта. Под присмотром опытных тренеров подопечные занимаются физической активностью — это важный этап реабилитации и адаптации.

По словам депутата Московской областной думы Марка Черемисова, помимо традиционных спортивных направлений в учреждении уделяют особое внимание адаптивной физической культуре. Здесь ежедневно доказывают, что спорт доступен каждому, кто готов двигаться вперед.

«Уверен, что этот спортивный инвентарь станет полезным дополнением к восстановительным процедурам и поможет подопечным клуба сохранять активность и уверенность в своих силах», — добавил он.

Народный избранник побеседовал с руководством, тренерским составом и сотрудниками школы олимпийского резерва.