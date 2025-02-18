Отделению адаптивного спорта в Ногинске передали ракетки для тенниса и палки для ходьбы
Депутат Московской областной Думы Марк Черемисов посетил физкультурно-оздоровительный клуб «Знамя» спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа. Отделению адаптивного спорта он передал ракетки для тенниса и палки для скандинавской ходьбы.
Школа олимпийского резерва, которая находится с физкультурном комплексе «Знамя» в Ногинске, помогает реабилитации людей с ограниченными возможностями. Там регулярно проводят занятия по различным видам спорта. Под присмотром опытных тренеров подопечные занимаются физической активностью — это важный этап реабилитации и адаптации.
По словам депутата Московской областной думы Марка Черемисова, помимо традиционных спортивных направлений в учреждении уделяют особое внимание адаптивной физической культуре. Здесь ежедневно доказывают, что спорт доступен каждому, кто готов двигаться вперед.
«Уверен, что этот спортивный инвентарь станет полезным дополнением к восстановительным процедурам и поможет подопечным клуба сохранять активность и уверенность в своих силах», — добавил он.
Народный избранник побеседовал с руководством, тренерским составом и сотрудниками школы олимпийского резерва.
Марк Черемисов с начальником окружного управления социальной защиты Владимиром Морозовым и главой Дирекции спортивных сооружений Богородского округа Артемом Захаровым вручили директору спортивной школы олимпийского резерва Олегу Медведеву и руководителю отделения адаптивного спорта спортшколы Александру Сикавину инвентарь для занятий: ракетки для настольного тенниса и палки для скандинавской ходьбы.