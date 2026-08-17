Отделения реанимации в Дмитрове оснастили современными дефибрилляторами

В Дмитровскую больницу поступили два новых дефибриллятора. Оборудование передали в отделения анестезиологии и реанимации № 1 и № 2, где оно уже используется для оказания экстренной помощи пациентам.

Дефибрилляторы применяют при опасных нарушениях сердечного ритма. Аппарат подает контролируемый электрический разряд, который помогает восстановить нормальную работу сердца. В критической ситуации, когда счет идет на секунды, такая техника становится одним из главных инструментов врачей-реаниматологов.

— Каждый новый аппарат в реанимации — это не просто обновление технического оснащения, а реальная возможность спасти еще одну жизнь. Современные дефибрилляторы отличаются высокой точностью и удобством работы даже в стрессовых условиях, когда требуется быстро принять решение. Такое оборудование расширяет возможности врачей и дает дополнительную уверенность в борьбе за пациента, — рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 2 Григорий Нижегородцев.

Новое оборудование закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

— Два новых дефибриллятора уже работают в реанимационных отделениях Дмитровской больницы. Это именно та техника, которая необходима врачам в самые сложные минуты, когда помощь пациенту нельзя откладывать ни на секунду. Продолжаем обновлять оборудование больницы, уделяя особое внимание технике, от которой напрямую зависит спасение людей, — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.