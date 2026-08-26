Отделение ЗАГСа открыли после капремонта в Дмитрове

Комплексный ремонт здания начали летом. За это время полностью обновили парадные лестницы и входную группу, отремонтировали фасад и тыльную часть здания с последующей покраской, а также заменили кровлю.

Все работы проходили под контролем сотрудников Управления капитального строительства администрации муниципалитета. В скором будущем планируется возвращение на фасад позолоченной надписи «Дворец бракосочетания», которая в прошлом была визитной карточкой учреждения.

Первыми обновленное здание оценили молодожены Виталий и Елена Матвеевы. Они отметили, что все выглядит уютно, светло и ярко. Заведующая отделом ЗАГСа Ольга Кузьмина подчеркнула, что это важно, ведь ЗАГС — лицо города, с этих ступеней молодые пары начинают первые шаги в новой семейной жизни.

Глава округа Михаил Шувалов лично поздравил молодоженов и пожелал им счастья и любви. Он отметил, что Дмитровский ЗАГС всегда привлекал не только местных жителей, но и гостей из других муниципалитетов.

На следующий год запланирован следующий этап работ — ремонт внутренних помещений, чтобы здание обновилось не только снаружи, но и внутри.