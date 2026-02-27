Отделение Всероссийского общества слепых получило новое помещение в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова 27 февраля встретилась с председателем областной организации Всероссийского общества слепых Мтварисой Датикашвили и передала ключи от нового помещения. В лобненском отделении состоят 50 участников.

Новое пространство оборудовали общей комнатой для встреч и отдельным рабочим кабинетом. Это позволит проводить мероприятия в разных форматах. Ранее у отделения не было собственного помещения, что затрудняло проведение регулярных встреч и занятий.

На встрече обсудили не только ремонт и обустройство, но и вопросы развития телемедицины. В планах организовать для членов общества возможность дистанционных консультаций с врачами, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной для людей с ограничениями по зрению. Это особенно важно для тех, кому сложно самостоятельно добираться до медицинских учреждений.

Анна Кротова отметила, что администрация округа продолжит поддерживать отделение и помогать в решении возникающих вопросов. Получить дополнительную информацию о работе отделения можно по телефону: +7 (985) 994-18-02.