Отделение стерилизации инструментов открыли в детской стоматологии в Подольске

Порядка 1,5 тысячи инструментов в день будут стерилизовать в новом отделении Подольской детской стоматологии на улице Кирова, дом 7. В настоящее время там проводят пусконаладочные работы. Когда проверку завершат, стерилизацией всех инструментов в стоматологии будет заниматься специально набранный обученный персонал.

Заведующая детским стоматологическим отделением Надежда Николаева отметила, что за день поликлинике используется порядка 300 лотков по 5-7 инструментов. Раньше их стерилизацией занимались медсестры, ассистирующие лечащему врачу.



«Это неудобно, отнимает время у медицинского персонала и пациентов. Открытие стерилизационной оптимизирует нашу работу. Для нового отделения создали шесть новых рабочих мест», — Надежда Николаева.

Обработка инструментов в новом стерилизационном отделении проводится по кругу. Использованные инструменты моют в дезинфицирующих растворах, затем помещают в ультразвуковую ванну. Затем их запечатывают в специальные одноразовые пакеты и кладут в автоклав, где под высоким давлением происходит стерилизация. После этого наборы инструментов направляют в сухожаровой шкаф, затем относят в кабинеты в специальные боксы с ультрафиолетовым излучением.

В стерилизационной расположена станция для заготовки дистиллированной воды, которую используют для ополаскивания полости рта в процессе лечения.

Подобные стерилизационные работают во всех подразделениях Домодедовской стоматологии. В Подольске такого отделения не было только в детской стоматологии.