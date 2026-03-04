Отделение Союза женщин в Химках отпразновало 4 года с момента создания

В выставочном комплексе «Артишок» 1 марта прошла ежегодная конференция Химкинского отделения Союза женщин России, приуроченная к четырехлетию организации. За это время небольшое сообщество единомышленниц выросло в крупное объединение с семью направлениями и более чем 20 проектами.

Сейчас под опекой организации находятся более 200 семей, ежегодно активистки проводят около 200 мероприятий. Председатель отделения Ольга Бахмутова отметила, что главное богатство Союза — люди, а место найдется каждой женщине, готовой делать добрые дела.

Ключевые направления работы включают поддержку семей с детьми с особенностями развития, заботу о здоровье в партнерстве с Химкинской клинической больницей, помощь семьям участников СВО и жителям новых территорий совместно с Комитетом семей воинов Отечества. Также в планах — работа с подростками, развитие женского предпринимательства и творческие проекты.

Конференция завершилась музыкальными номерами в теплой, весенней атмосфере.