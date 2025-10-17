Отделение «Союза женщин России» открыли в Котельниках

В Котельниках прошло первое собрание местного отделения «Союза женщин России». Мероприятие организовали в музее памяти семьи императора Николая II на Белой Даче.

Гостей поприветствовал глава городского округа Михаил Соболев. В состав организации вошли 15 активных жительниц, представляющих различные сферы деятельности: бизнес, культуру, спорт, образование и общественную работу.

Во время собрания провели учредительную работу: выбрали председателя, которым стала руководитель музея Юлия Василенко, также утвердили к исполнению Устав общероссийской организации, сформировали состав Совета и избрали ревизора, определили структуру управления. В конце наметили первоочередные планы работы, в том числе реализацию социально значимых проектов в городском округе.

Создание отделения «Союза женщин России» в Котельниках направлено на поддержку семьи, материнства и детства, а также реализацию общественных инициатив.