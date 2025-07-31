Отделение реабилитации в Химках оснастили современным оборудованием

Аппараты, которые способствуют сокращению боли, а также помогают улучшить венозный отток и обеспечить лимфодренаж при отеках, используют в химкинском отделении реабилитации. Это физиотерапевтическое оборудование считается одним из самых современных в Подмосковье.

Главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов отметил, что современная система восстановления необходима при травмах головы, спинного мозга, инсультах и после серьезных заболеваний. Физиотерапия под руководством опытных специалистов — важнейшая составляющая реабилитации.

«Очень здорово, что в Химках есть полноценное отделение реабилитации с современным оборудованием и квалифицированными специалистами. Возможность получать качественную реабилитацию рядом с домом — это огромный плюс для наших жителей. Особенно важно, что здесь помогают пациентам после травм, инсультов и других серьезных заболеваний, что значительно ускоряет их восстановление и возвращение к активной жизни», — рассказала председатель Совета медицинских сестер, муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Пройти курс восстановительного лечения может каждый нуждающийся житель Химок. Начать следует с обращения в поликлинику по месту жительства, далее необходимо получить направление у невролога или терапевта, а затем обратиться непосредственно в отделение реабилитации. Работает оно на базе взрослой поликлиники № 6 в формате дневного стационара.