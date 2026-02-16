Отделение реабилитации открыли в Павловском Посаде

В Павловском Посаде произошло торжественное открытие полностью обновленного отделения реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект позволил превратить старое, не приспособленное для этих нужд помещение в современный центр помощи.

«Теперь мы ежедневно принимаем до 65 маленьких пациентов. Проблема нехватки места стояла остро: раньше отделение ютилось в тесном здании, где врачам и детям буквально не хватало пространства для маневра. Решение было найдено — под центр выделили отдельное здание, в котором провели масштабный капитальный ремонт», — сообщили в учреждении.

Здесь предусмотрели все: от пандусов для маломобильных групп до специализированных залов адаптивной физкультуры. Гордость центра — «умные зеркала» для развития речи, помогающие логопедам в игровой форме корректировать дефекты дикции. Также обустроены зоны для арт-терапии и игровой коррекции.

В ближайшее время здесь откроются кабинеты физиотерапии и массажа, что позволит семьям получать весь цикл реабилитации в одной точке. В планах также запуск гончарной мастерской и установка уличных турников для молодых людей с инвалидностью. Ожидается, что к концу 2026 года, после завершения внешнего благоустройства, центр сможет принимать более двухсот детей ежегодно.