Отделение реабилитации открыли в Лосино-Петровском филиале Щелковской больницы

Новое отделение медицинской реабилитации открылось в Лосино-Петровском филиале Щелковской больницы. Туда могут обратиться жители, нуждающиеся в восстановлении после перенесенных травм, операций, инсультов, а также при нарушениях двигательной активности и патологиях опорно-двигательного аппарата.

Как отметил главный врач медучреждения Николай Красиков, это уже второе подобное подразделение в больнице. Его открытие позволит пациентам из Лосино-Петровского и соседних населенных пунктов проходить курс восстановления недалеко от дома, используя передовые методики и высокотехнологичное оборудование.

«В отделении работает мультидисциплинарная команда специалистов, оно оснащено 31 единицей современного оборудования, включая роботизированные комплексы для механотерапии, системы с биологической обратной связью, диагностические комплексы и физиотерапевтическую технику», — отметил он.