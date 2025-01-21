Отделение реабилитации для детей-инвалидов открылось в Лобне

В Семейном центре Лобни открылось новое отделение реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь ежедневно будут проводить занятия для 48 подопечных.

Учителя-дефектологи помогают ребятам развиваться и учиться новому. Для этого в здании оборудовали просторные кабинеты для индивидуальных занятий, музыкальный зал, помещения для лечебной физкультуры и творческих занятий.

Новое отделение улучшит качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, отметили в Министерства социального развития Московской области. Современные условия помогут в реабилитации и адаптации каждого ребенка.

Центр помощи семье расположился в Лобне на Авиационной, 6.