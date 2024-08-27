Отделение психиатрической больницы в Коломне открыли после ремонта

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

В Коломне состоялось торжественное открытие диспансерного отделения филиала Коломенской психиатрической больницы. Мероприятие прошло с участием заместителя главы Городского округа Коломна Ларисы Луньковой, председателя Совета депутатов Николая Братушкова и главного врача психиатрической больницы № 3 имени Дмитриевой Эдуарда Слуцкина.

Здание, построенное еще до 1917 года, прошло капитальный ремонт, в ходе которого были обновлены фасад и кровля, а также модернизированы инженерные системы, включая вентиляцию, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение и водоотведение. Особое внимание уделили ремонту санитарных помещений для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Обновленное отделение теперь предлагает специальные комфортные зоны для посетителей и их родственников. Также были отремонтированы кабинеты врачей и созданы персональные рабочие места для сотрудников отделения. В кабинетах, коридорах и холлах установлена новая удобная мебель, что значительно улучшит условия работы медиков и пребывания пациентов.

Открытие диспансерного отделения соответствует ключевым задачам национального проекта «Здравоохранение», направленным на повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи населению Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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