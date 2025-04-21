Отделение профилактики открыли в центральной поликлинике Лобненской больницы

Отделение профилактики и дневной стационар открыли на базе Лобненской больницы. Теперь медицинская помощь стала для жителей округа еще доступнее.

В отделении профилактики, которое начало работать в центральной поликлинике Лобненской больницы, пациентам предлагают пройти диспансеризацию или профилактический осмотр.

В помещениях оборудовали кабинеты терапевта, функциональной диагностики, а также отсек для сдачи анализов.

В поликлинике микрорайона «Луговая» появился дневной стационар на пять мест. Там смогут пройти лечение пациенты с гипертонией, патологиями желудочно-кишечного тракта и другими проблемами.

«Отделение профилактики уже приняло первых пациентов. Проходить своевременную диагностику необходимо для выявления заболеваний на ранней стадии и начала лечения», — пояснила главный врач Лобненской больницы Виктория Тен.

Чтобы записаться на прием, необходимо оформить заявку в разделе «Здоровье» на сайте госуслуг Подмосковья, позвонить по номеру 122 или отправить запрос через чат-бот Денис в Telegram.