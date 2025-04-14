Отделение профилактики открыли в поликлинике в Лобне

В Центральной поликлинике Лобни состоялось открытие отделения медицинской профилактики и диспансеризации. Первыми в этот день прошли обследование участники местного добровольческого движения

Волонтеры сделали рентген грудной клетки и маммографию, прошли расширенный чек-ап по биохимическому анализу крови, онкомаркерам, скрининг сердечно-сосудистой системы, а также получили консультацию психолога. При необходимости добровольцам выдавали дополнительные направления на обследования, которые могут продолжаться от одной недели до месяца.

Пройти диспансеризацию в этот день также могли все желающие жители Лобни. Заведующая терапевтическим отделением Лобненской больницы Анастасия Андреева объяснила, что смысл диспансеризации заключается в том, чтобы на ранних этапах выявить заболевания или убедиться, что у пациента все в порядке.

«По сути, она — для здоровых людей, чтобы они такими оставались как можно дольше», — подчеркнула Анастасия Андреева.

Отделение профилактики расположено на первом этаже новой поликлиники в Лобне по адресу: улица Заречная, 15е.