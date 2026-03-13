Отделение Подольской больницы отметило 75-летие

Заведующая ОСП № 7 Подольской ОКБ Иоланта Буравцова рассказала, что все начиналось с маленькой амбулатории Подольского завода цветных металлов. «Это было 15 тысяч населения и 19 штатных единиц. А дальше это все набирало ход, каждые 10 лет», — отметила она.

Каждый сотрудник, который здесь трудится, вносит частичку своей души в общее дело. Надежда Артамонова работает в больнице уже почти полвека. Ее большой путь от педиатра до физиотерапевта — отличный пример для молодых специалистов. Несмотря на почтенный возраст, она является первоклассным врачом и наставником для коллег.