Отделение Подольской больницы отметило 75-летие
Отделение Подольской областной клинической больницы в микрорайоне Львовский отпраздновало свой юбилей. Отличившихся сотрудников отметили грамотами и денежными поощрениями.
Заведующая ОСП № 7 Подольской ОКБ Иоланта Буравцова рассказала, что все начиналось с маленькой амбулатории Подольского завода цветных металлов. «Это было 15 тысяч населения и 19 штатных единиц. А дальше это все набирало ход, каждые 10 лет», — отметила она.
Каждый сотрудник, который здесь трудится, вносит частичку своей души в общее дело. Надежда Артамонова работает в больнице уже почти полвека. Ее большой путь от педиатра до физиотерапевта — отличный пример для молодых специалистов. Несмотря на почтенный возраст, она является первоклассным врачом и наставником для коллег.
«Проработала я участковым педиатром, четыре года — окулистом, с 1985 года по 1997 год работала заместителем главного врача по лечебной части, а потом возраст, и я стала физиотерапевтом. Так что жители поселка меня знают, и я их всех знаю», — рассказала Надежда Артамонова.
Главными на этом празднике стали люди. Именно они каждый день встречают пациентов с улыбкой и назначают правильное лечение, двигая медицину микрорайона вперед.