Отделение «Почты России» в поселке ВНИИССОК отремонтируют в июне | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 16:43 Отделение «Почты России» в поселке ВНИИССОК отремонтируют в июне Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями поселка ВНИИССОК посетил отделение «Почты России». Офис планируют обновить этим летом. Там отремонтируют кровлю и проведут косметический ремонт.

Отделение «Почты России» отремонтируют до конца июня. Здание, в котором сейчас располагается офис, принадлежит территориальному управлению Росимущества.

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«В ближайшие дни подрядчик займется кровлей, после этого рабочие выполнят косметический ремонт и приведут в порядок ступени на входе, чтобы посетителям и работникам почты было комфортнее. Стоит отметить, что для качественного обслуживания поселка существующий офис слишком мал. Поэтому будем подбирать альтернативное помещение. Один из вариантов — организовать полноценное почтовое отделение на месте закрытых магазинов на первом этаже дома № 4», — отметил Андрей Иванов.

С мая в поселок будет приезжать сотрудник «Почты России», чтобы развозить квитанции и корреспонденцию по домам.

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