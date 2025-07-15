Отделение «Опоры России» в Подольске стало лидером в регионе по активности

Отделение «Опоры России» в Подольске провело 50 мероприятий с начала 2025 года и заняло первое месте по количеству мероприятий для предпринимателей в Московской области. За первое полугодие текущего года специалисты организовали более 150 мероприятий для поддержки бизнеса.

Лидером по активности стал Подольск, где прошло более 50 мероприятий, то есть треть от общего числа в регионе.

«Каждый месяц мы организуем встречи в разных форматах, как офлайн, так и онлайн. Обсуждаем темы, которые действительно волнуют предпринимателей: от грантов для туриндустрии до выстраивания системного бизнеса», — рассказала председатель подольского отделения «Опоры России» Татьяна Яковлева.

Кроме того, в Подольске проходят мероприятия областного уровня. Например, ко Дню предпринимателя был проведен большой форум с вручением премии «Предприниматель года» и праздничной программой.