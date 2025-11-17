Отделение «Молодой гвардии» в Чехове отпраздновало юбилей организации

Присутствующих поздравили заместитель главы муниципального округа Чехов Аркадий Русских и депутат окружного совета, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Безрукавый. Самые инициативные участники движения были награждены почетными грамотами.

«От всей души поздравляю чеховское отделение „Молодой гвардии“ с двадцатилетним юбилеем! За эти годы вы проявили себя настоящими лидерами нового поколения, став надежными помощниками в развитии нашего округа и оказании помощи людям. Благодаря вашей энергии, инициативе и ответственности вы являетесь активными участниками всех проводимых мероприятий и акций. Молодежь — будущее России, и именно благодаря таким инициативным организациям наша страна уверенно движется вперед. Пусть эта юбилейная дата станет новым этапом развития вашего движения, пусть вдохновляет на еще большие свершения и добрые дела», — сказал глава муниципалитета Михаил Собакин.