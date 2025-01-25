Отделение «Молодой Гвардии» открыли в школе «Наследие» в Химках

На базе школы «Наследие» в Химках открыли первичное отделение «Молодой Гвардии». Учащимся рассказали, как стать частью команды и принимать участие в волонтерских мероприятиях различной направленности.

«Открытие первичного отделения „Молодой Гвардии“ — это новый этап в развитии активности наших детей. Мы рады видеть, как молодежь проявляет интерес к общественным делам и стремится стать частью значимых проектов», — отметил Сергей Малиновский.

На мероприятие пригласили председателя муниципального Совета депутатов Сергея Малиновского и лидера общественной поддержки Егора Ченюка.

Егора Ченюка недавно избрали руководителем отделения «Молодой гвардии» в Химках.

«Мы создаем условия, где каждый участник может проявить себя, предложить свои идеи и реализовать их», — поделился Егор Ченюк.

Молодогвардейцы рассказали школьникам о деятельности объединения, проектах и возможностях в команде. Ребята узнали критерии, по которым учеников принимают в ряды «Молодой гвардии».