Отделение МФЦ открыли на Заводской улице в микрорайоне Климовск в Подольске

В микрорайоне Климовск в Подольск открыли офис многофункционального центра. В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы Ольга Шашкова и директор Сергей Шведков.

МФЦ открыли в начале декабря, но уже оказали более двух тысяч услуг. В новом офисе оборудовали 12 окон приема, установили гостевые компьютеры, трудоустроили более 50 человек.

«Работает здесь подготовленный персонал, который всегда готов принять жителей и прийти на помощь», — добавил Сергей Шведков.

Для детей поставили уголок с игрушками. Посетители смогут не только оформить заявления, но и отправить письма Деду Морозу. Открытие МФЦ в Климовске стало важным шагом в повышении доступности услуг для жителей Подольска.