Отделение лучевой диагностики открыли в селе Ромашково в Одинцове

Клинико-диагностический центр в селе Ромашково Одинцовского округа продолжают оснащать современным оборудованием. Теперь для жителей в учреждении работает отделение лучевой диагностики.

Пациентам предлагают пройти обследование на МРТ-аппарате для выявления патологий головного мозга, позвоночника, суставов и внутренних органов. Доступен также КТ-аппарат для диагностики заболеваний грудной и брюшной полости, а также костных структур. Женщины смогут пройти маммографию для раннего выявления патологий молочных желез. Установили в «Ромашке» и денситометр — он оценивает плотность костной ткани и динамику восстановления после травм и операций.

Перечисленные исследования проводят бесплатно по полису ОМС, по направлению от лечащего врача или по договорам на оказание платных медицинских услуг.

Напомним, что центр «Ромашка» работает по адресу: село Ромашково, Рублевский проезд, дом № 41. Более подробную информацию можно получить на сайте, по электронной почте mz_moodb_romashkovo@mosreg.ru или по телефону: 8 (498) 602-12-12.