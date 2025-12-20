Отделение «Юнармии» в Подольске признали одним из лучших в Подмосковье

На территории Преображенского оборонно-спортивного центра «Фонд спецназа ВДВ» состоялось итоговое мероприятие Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Воспитанники в пятый раз стали лучшими в Московской области.

В течение года ребята активно участвовали в смотре-конкурсе местных отделений движения. Его итоги также были оглашены на мероприятии. Среди всех отделений Московской области Подольск занял первое место.

«Мы стремимся подтвердить статус Подольска как столицы патриотики, ведь это заслуженная награда за нашу работу», — сказал начальник штаба местного отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.

В текущем году региональный штаб Московской области под руководством Евгения Олеговича возглавил всероссийский рейтинг.