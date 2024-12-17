Отделение «Юнармии» в Чехове стало лучшим в Подмосковье в 2024 году

В Чехове подвели итоги деятельности местного отделения «Юнармии» в 2024 году. Его признали лучшим в Подмосковье.

Юнармейцы в 2024 году принимали участие в военно-патриотических мероприятиях и спортивных играх, где стали призерами и победителями.

«По результатам смотра-конкурса Московской области отряд занял первое почетное место», — сказал руководитель местного отделения «Юнармии» Виктор Торяник.

На мероприятии поприветствовал всех заместитель главы городского округа Денис Разуваев. Сразу восемь активистов в Чехове были награждены почетным знаком «Юнармейская доблесть».

«Виктор Иванович, вас поздравляю с почетным первым местом. Отрадно видеть, что сыны и дочери земли лопасненской, наши дети под вашим руководством достойно представляют городской округ и являются лучшими в Московской области», — поздравил заместитель главы Денис Разуваев.

Особо отличившимся Денис Сергеевич вручил почетные грамоты и благодарности. Среди них — Лев Дымов.

«Для меня это очень интересно, я всегда радуюсь каждому соревнованию. Это большая ответственность. Я горжусь тем, что я юнармеец», — добавил Лев Дымов.

В планах у чеховских юнармейцев дальше развиваться.