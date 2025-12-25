Отделение «Движения первых» в Лосино-Петровском вошло в топ-7 Подмосковья

В администрации городского округа Лосино-Петровский подвели итоги работы добровольческих объединений в 2025 году. Отделение «Движения первых» вошло в семерку лучших в Подмосковье.

Депутат Государственной Думы Александр Толмачев, заместитель главы Екатерина Белая, муниципальные депутаты, представители волонтерских и некоммерческих организаций обсудили, как усилить поддержку социально значимых инициатив в Лосино-Петровском.

В 2025 году активисты, в том числе участники «Волонтеров Подмосковья», помогали участникам СВО, участвовали в губернаторском проекте «Доброе дело», доставляли гуманитарную помощи и выезжали в Анапу для ликвидации последствий разлива нефти в Черном море.

Ребята собрали более тысячи голосов во время реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также участвовали в крупных мероприятиях, в том числе в «Интервидении». Также они навещали ветеранов, семьи военнослужащих и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого, «Волонтеры Победы» проводили памятные мероприятия и навещали ветеранов, а молодогвардейцы стали соорганизаторами «Диктанта Победы» и отметили 20-летие организации.

Отделение «Движения первых» в Лосино-Петровском вошло в семерку лучших в Подмосковье. Проекты «Зарница 2.0» и «Путь к безопасности» собрали сотни участников, а волонтеры стали финалистами всероссийских конкурсов.

«Волонтеры культуры» представили спектакль «С надеждой», а Молодежный парламент провел «Первый экзамен».

«Гордимся вкладом волонтеров в жизнь муниципалитета. Администрация и впредь будет поддерживать добрые инициативы ребят. Совместными усилиями создаем атмосферу взаимопомощи и делаем Лосино-Петровский округ лучше», — сказала заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Екатерина Белая.