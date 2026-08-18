Отделение для помощи детям с урологическими патологиями открыли в Красногорске

В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля начало работу первое в Московской области отделение нейроурологии для детей. Здесь помогают пациентам с нарушениями работы тазовых органов и мочеиспускания.

Оснащение центра позволяет проводить полный комплекс обследований — от неинвазивных тестов до сложной уродинамической диагностики. При пороках развития мочевого пузыря детям также оказывают хирургическую помощь и проводят последующую реабилитацию.

«Мы работаем с самыми разными пациентами, включая детей с аутизмом и ДЦП. Наши врачи работают в команде: урологи-андрологи, неврологи, гастроэнтерологи и медицинские реабилитологи, потому что здоровье кишечника и нервной системы тесно связаны. Мы проводим не только консультации, но и глубокую диагностику: от урофлоуметрии и УЗИ до комплексного уродинамического исследования. На основе этих данных мы индивидуально подбираем лечение — консервативное или хирургическое. Особое внимание мы уделяем реабилитации», — рассказала руководитель нейроурологического центра, врач-уролог-андролог Екатерина Воронина.

Помощь предоставляют бесплатно по полису ОМС. Для обращения потребуется направление врача из поликлиники, к которой прикреплен ребенок.

В центре также проводят телемедицинские консультации. Дистанционный формат используют для подготовки к очному приему и наблюдения за пациентами, которым трудно самостоятельно приехать в медицинское учреждение.