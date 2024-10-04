Отделение челюстно-лицевой хирургии открылось в центре имени Рошаля в Красногорске

В детском клиническом центре имени Леонида Рошаля в Красногорске начало работать новое отделение. Оно будет принимать юных пациентов с различными челюстно-лицевыми патологиями.

Отделение оснащено новейшим оборудованием и рассчитано на 30 мест. Врачи будут оказывать как плановую, так и экстренную помощь детям. По словам главы Министерства здравоохранения Подмосковья Алексея Сапанюка, структура центра располагает всем необходимым для полного цикла лечения — от диагностики до реабилитации.

Медики занимаются лечением различных травм лица, новообразований, воспалительных заболеваний и аномалий развития. В центре проводятся сложные высокотехнологичные операции. Вся помощь оказывается в рамках полиса обязательного медицинского страхования.

Первые маленькие пациенты отделения уже готовятся к операциям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».