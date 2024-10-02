Отделение челюстно-лицевой хирургии открыли в Красногорске

Первое в Подмосковье детское отделение челюстно-лицевой хирургии открылось на базе центра Рошаля. Там будут оказывать помощь юным пациентам с деформациями и пороками развития.

Детям с патологиями лица и челюсти смогут оказать квалифицированную помощь даже в тяжелых случаях. Благодаря большому опыту специалистов, в центре будут принимать ребят с травмами и деформациями, воспалительными заболеваниями, а также врожденными расщелинами и аномалиями развития.

Заведующим отделением стал Игорь Овчинников — кандидат медицинских наук, который помогает детям уже более 28 лет. На его счету свыше семи тысяч успешных операций.

«Наши специалисты готовы взяться за любой случай! Мы хотим, чтобы каждый ребенок начинал свой путь в жизни с высоко поднятой головой!» — заявили в центре.

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