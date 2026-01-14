Отделение Ассамблеи народов России в Московской области откроют в Дубне

В Дубне на базе Центра национальных культур создано местное отделение Ассамблеи народов России. Учредителями выступили региональная Ассамблея, городская администрация, Центр культур и Общественная палата города.

Новая площадка будет проводить культурные, образовательные и развлекательные мероприятия, направленные на укрепление дружбы между народами и сохранение этнического многообразия. Дубна, где мирно сосуществуют несколько десятков национальных объединений, более 10 лет успешно развивает эту работу через фестивали и встречи в Центре национальных культур.

«2026 год объявлен Годом единства народов России. Для многонациональной Дубны это символично и значимо. Создание ассамблеи — новый шаг в развитии межнациональных отношений», — отметил глава городского округа Максим Тихомиров.

В работе отделения будет применен успешный опыт региональных структур Ассамблеи и реализованы наиболее интересные проекты, способствующие гармонизации межнациональных отношений в городе.