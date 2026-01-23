Отделение «Ассамблеи народов России» открыли в Дубне

Дубна стала вторым городом в Московской области, где открыли местное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Учредителями выступили администрация городского округа и Общественная палата наукограда.

Отделение будет работать на базе Центра национальных культур, что позволит вывести развитие межнациональных отношений в городе на новый уровень. Для многонациональной Дубны, где работает Объединенный институт ядерных исследований, это особенно важно. Председателем выбрана Лилия Алексеева, которая давно занимается укреплением межнациональных связей.

В день открытия Дубну посетили руководитель регионального отделения Ассамблеи и представитель министерства информации и молодежной политики Подмосковья. Было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией города и региональным отделением организации.

«Наша основная цель, чтобы в наукограде была комфортная атмосфера, атмосфера дружбы, сотрудничества и согласия между различными народами. Укрепление единства российской нации — наша общая задача, поставленная президентом Российской Федерации», — подчеркнул глава городского округа Максим Тихомиров.

В планах отделения — участие в пятом Всероссийском конкурсе чтецов и подготовка к празднованию 70-летия Дубны. Напомним, «Ассамблея народов России» была создана по указу президента Российской Федерации Владимира Путина.