Отдел полиции по делам несовершеннолетних в Чехове отметил 90-летие

Подразделение МВД России в Чехове отметило 90-летний юбилей. На протяжении этого времени полицейские и сотрудники администрации помогают подросткам, которые попали под деструктивное влияние, встать на правильный путь.

Деятельность полицейских направлена на то, чтобы следить за семьями, которые стоят на учете, и помочь подросткам не допустить начала маргинального образа жизни.

«Это подразделение, которое осуществляет свою работу на предупреждение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Главная задача — помочь подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — уточнила заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Татьяна Кузнецова.

Главная миссия — помочь подрастающему поколению стать достойными гражданами станы.

«Человеческое отношение должно быть у инспекторов. Наши девочки, не считаясь с личным временем, чаще всего жертвуют своей семьей, помогают другим», — добавила Татьяна Кузнецова.

Елена Титова, несмотря на сложность работы, трудится в отделе более 10 лет.

«Для меня это в первую очередь быть нужной, помочь детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, чтобы они могли выйти из нее, стать людьми с большой буквы. Когда такое происходит, чувствуешь, что не зря на этой службе находишься», — поделилась инспектор по делам несовершеннолетних Елена Титова.

Она проверяет условия жизни детей в семье, помогает родителям в трудоустройстве, записывает подопечных в школы и детские сады.

«Елена Юрьевна очень хорошая. Она приезжает каждый месяц к нам, общается с детьми. Я буду официально работать», — сказала мать, состоящая на учете в ПДН, Александра Болдина.

За 90 лет подразделение прошло большой путь развития. Здесь работают профессионалы, которые находят подход к детям и подросткам. Они делают все возможное, чтобы их жизнь стала безопасной и счастливой.